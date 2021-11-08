«Игра в кальмара» уступила лидерство в чарте Netflix мультсериалу «Аркейн»

Премьера мультсериала состоялась 6 ноября. В этот день на стрим-платформе появились первые три эпизода. Они позволили «Аркейну» возглавить чарты в 38 странах, в том числе в России.

Анимационный сериал «Аркейн» обошел кинопроект «Игра в кальмара» в мировом чарте Netflix . Южнокорейское шоу занимало первую строчку в течение 46 дней. Об этом сообщили данные сервиса FlixPatrol.

В общем рейтинге популярности за 2021 год «Аркейн» занимает в данный момент второе место, уступая лидерство французскому сериалу «Люпен». В первом сезоне проекта выйдут еще шесть серий: три выйдут 14 ноября, и еще три — 21 ноября.

На Netflix мультсериал можно посмотреть полностью на русском языке. Он выпущен студией Fortiche Productions и Riot Games. В его создании участвовали Паскаль Шаррю, Жером Комбе, Арно Делорд, Эш Браннон и Дени Гриндс.

«Аркейн» — это первый анимационный сериал, действия которого разворачиваются во вселенной игры League of Legends. Он рассказывает о становлении двух героев в фантастическом мире, где сосуществуют утопический край Пилотовер и пугающий подземный Заун.