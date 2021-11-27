В США сборы «Дюны» превысили отметку в 100 млн долларов

Кинолента «Дюна» от Дени Вильнева собрала в прокате в США более 100 млн долларов. Об этом сообщает Deadline.

Таким образом, общая сумма мирового проката преодолела отметку в 400 млн долларов. В День благодарения картина заработала 400 тыс. долларов.

Это второй релиз Warner Bros. в 2021 году, который за все время проката преодолел отметку в 400 млн. На первом месте — «Годзилла против Конга» со сборами в 467 млн.

В США за первый уик-энд «Дюна» собрала 40,1 млн долларов. Это был лучший старт за всю карьеру Дени Вильнева.

«Дюна» вышла на экраны в сентябре. «Афиша Daily» публиковала рецензию на фильм, а также рассказывала, как отреагировали на него пользователи соцсетей в России.

26 октября киностудия Legendary официально анонсировала продолжение «Дюны». А 1 ноября Warner Bros. выдвинула фильм на «Оскар» сразу в 14 номинациях, включая категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль второго плана».