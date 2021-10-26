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Студия Legendary анонсировала вторую часть «Дюны» Дени Вильнева

Денис Ламехов
Сегодня в 22:01

Киностудия Legendary официально анонсировала продолжение «Дюны» Дени Вильнева. Заявление опубликовано в официальном блоге компании.

Студия выложила пост с фразой «Это только начало» и благодарностями тем, кто уже посмотрел картину или собирается это сделать. К записи прикреплено изображение с надписью «Дюна: часть 2». Издание Variety уточняет, что сиквел увидит свет в октябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Дени Вильневу дали бы зеленый свет на производство сиквела «Дюны», даже если кассовые сборы оказались бы скромными. Лента вышла одновременно и в кинотеатрах, и на сервисе HBOmax — это могло негативно повлиять на кассу фильма.

«Дюна» поставила постпандемийный рекорд по сборам в России. За первый уик-энд картина собрала больше 500 млн рублей, после второго уик-энда — миллиард рублей. Это лучший старт ленты в России в этом году. «Дюна» побила почти все рекорды, кроме одного: больше нее в первый прокатный день собрала экранизация файтинга «Мортал Комбат».

В США фильм собрал 40,1 млн долларов за первый уик-энд. Это лучший старт в карьере Дени Вильнева

«Дюна» поставлена по одноименному роману Фрэнка Герберта. Картина рассказывает историю об аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество — спайс.

За обладание им сражаются самые могущественные кланы, мечтающие управлять с его помощью Вселенной. Из‑за этого Арракис становится катастрофически опасным местом. В борьбе за него, как утверждает синопсис ленты, выживут лишь те, кто преодолеет свои страхи.

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