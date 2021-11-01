Warner Bros. выдвинула «Дюну» на «Оскар» сразу в 14 номинациях

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнева на «Оскар» в 14 категориях. Об этом сообщается на официальном сайте студии.
Тимоте Шаламе может попасть в список кандидатов на «Лучшую мужскую роль», а Дени Вильнев — на «Лучшего режиссера». В числе претендентов на номинацию за лучшую роль второго плана оказались Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендая, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Дейв Баутиста и другие.
Полный список номинаций, на которые может претендовать «Дюна»:
- «Лучший фильм»
- «Лучший режиссер»
- «Лучший адаптированный сценарий»
- «Лучшая мужская роль»
- «Лучшая женская роль второго плана»
- «Лучшая мужская роль второго плана»
- «Лучшая операторская работа»
- «Лучшие костюмы»
- «Лучший художник-постановщик»
- «Лучший грим и прически»
- «Лучший звук»
- «Лучший монтаж»
- «Лучшие визуальные эффекты»
- «Лучший саундтрек»
В какие номинации попадет фильм, решат члены Американской киноакадемии. Сама церемония награждения «Оскара» состоится 27 марта 2022 года.