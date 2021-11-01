Warner Bros. выдвинула «Дюну» на «Оскар» сразу в 14 номинациях

Кинокомпания Warner Bros. выдвинула «Дюну» Дени Вильнева на «Оскар» в 14 категориях. Об этом сообщается на официальном сайте студии.

Тимоте Шаламе может попасть в список кандидатов на «Лучшую мужскую роль», а Дени Вильнев — на «Лучшего режиссера». В числе претендентов на номинацию за лучшую роль второго плана оказались Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер, Зендая, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Дейв Баутиста и другие.

Полный список номинаций, на которые может претендовать «Дюна»:

«Лучший фильм»

«Лучший режиссер»

«Лучший адаптированный сценарий»

«Лучшая мужская роль»

«Лучшая женская роль второго плана»

«Лучшая мужская роль второго плана»

«Лучшая операторская работа»

«Лучшие костюмы»

«Лучший художник-постановщик»

«Лучший грим и прически»

«Лучший звук»

«Лучший монтаж»

«Лучшие визуальные эффекты»

«Лучший саундтрек»

В какие номинации попадет фильм, решат члены Американской киноакадемии. Сама церемония награждения «Оскара» состоится 27 марта 2022 года.