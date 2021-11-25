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В Германии власть переходит к новому правительству. Вот его планы — на экологию, аборты и иммиграцию

Денис Ламехов
Сегодня в 17:55

Вчера, 24 ноября, ряд СМИ сообщил, что партиям немецкого парламента удалось сформировать коалицию после прошедших в сентябре выборов, а следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц. Его называют продолжателем идей Ангелы Меркель, занимавшей этот пост на протяжении 16 лет. Би-би-си рассказывает о планах нового правительства Германии.

Издание пишет, что в коалицию вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), бизнес-ориентированная Свободная демократическая партия (СвДП) и делающие ставку на экологию «Зеленые». Последние получили лучший результат на выборах за всю историю. По данным Би-би-си, климатическая повестка станет одной из центральных тем для нового правительства — пост министра иностранных дел займет председатель «Зеленых» Анналена Бербок, а Германия начнет масштабную перестройку экономики исходя из экологических задач.

Одна из них — привести Германию к углеродной нейтральности к 2045 году, пишет Би-би-си. Это означает, что все выбросы опасных для экологии парниковых газов (включая углекислый), являющихся главной причиной глобального потепления, будут нейтрализованы или компенсированы — так их вред сведется к нулю. Уголь при «идеальном сценарии» планируют убрать из производственных цепочек к 2030 году, 80% энергии намерены получать из возобновляемых источников. На крыше каждого нового здания должны будут появиться солнечные батареи. Каждый из регионов страны обяжут предоставить 2% территории под ветрогенераторы. И, наконец, другая важная цель намечена на 2035 год — это вывод из использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает издание. К концу десятилетия на немецких дорогах ожидают появление 15 млн электромобилей.

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Иммигранты смогут подавать заявку на получение немецкого гражданства спустя 5 лет проживания в стране, а не 8 (или 7 при прохождении интеграционного курса) как сейчас. Также коалиция планирует разрешить гражданам иметь двойное гражданство — на данный момент это запрещено либо предполагает отказ от немецкого подданства. Die Welt добавляет, что российских граждан могут коснуться позитивные изменения визового режима: «Мы хотим создать возможность для безвизовых поездок из России в Германию для особенно важных целевых групп, например для молодых людей младше 25 лет», — объявила коалиция.

Во внешней политике Германии при новом правительстве Би-би-си называет приоритетом «усиление европейского суверенитета» — в том числе в вопросах энергетики («Зеленые» выступают за санкции к «Северному потоку-2») и нацбезопасности. При этом отношения страны с НАТО и США останутся в центре повестки.

Страна хочет легализовать продажу марихуаны в лицензированных магазинах. Коалиция намеревается ввести контроль качества и создать правила дистрибуции каннабиса.

В правительстве будет создан специальный орган по борьбе с пандемией. Олаф Шольц заявил, что на премии и доплаты медикам будет выделен 1 млрд евро.

Германия планирует отменить запрет на медицинскую рекламу, где упоминается возможность проведения абортов. Правительство хочет, чтобы такая информация была доступна, а врачи не опасались наказания. Сейчас закон предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Среди других намерений новой коалиции — снижение возраста для голосования на выборах с 18 до 16 лет, а также усиление программы социального жилья. Четверть от 400 тыс. новых квартир, которые планируют вводить ежегодно, отдадут под соцпрограммы — Би-би-си пишет, что так страна хочет найти способ выхода из существующего жилищного кризиса.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября 2021 года. В них победила СДПГ. ХДС/ХСС Ангелы Меркель с небольшим отставанием занял второе место и получил самый низкий результат за всю историю. Партия не вошла в коалицию и стала оппозиционной.

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