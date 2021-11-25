Вчера, 24 ноября, ряд СМИ сообщил, что партиям немецкого парламента удалось сформировать коалицию после прошедших в сентябре выборов, а следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц. Его называют продолжателем идей Ангелы Меркель, занимавшей этот пост на протяжении 16 лет. Би-би-си рассказывает о планах нового правительства Германии.

Издание пишет, что в коалицию вошли Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), бизнес-ориентированная Свободная демократическая партия (СвДП) и делающие ставку на экологию «Зеленые». Последние получили лучший результат на выборах за всю историю. По данным Би-би-си, климатическая повестка станет одной из центральных тем для нового правительства — пост министра иностранных дел займет председатель «Зеленых» Анналена Бербок, а Германия начнет масштабную перестройку экономики исходя из экологических задач.

Одна из них — привести Германию к углеродной нейтральности к 2045 году, пишет Би-би-си. Это означает, что все выбросы опасных для экологии парниковых газов (включая углекислый), являющихся главной причиной глобального потепления, будут нейтрализованы или компенсированы — так их вред сведется к нулю. Уголь при «идеальном сценарии» планируют убрать из производственных цепочек к 2030 году, 80% энергии намерены получать из возобновляемых источников. На крыше каждого нового здания должны будут появиться солнечные батареи. Каждый из регионов страны обяжут предоставить 2% территории под ветрогенераторы. И, наконец, другая важная цель намечена на 2035 год — это вывод из использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает издание. К концу десятилетия на немецких дорогах ожидают появление 15 млн электромобилей.