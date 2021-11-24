СМИ: следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц

Ряд СМИ, включая Bloomberg и Politico, сообщают, что следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц. Его избрание закончит 16-летний период пребывания Ангелы Меркель у власти.

Издания пишут, что партиям немецкого парламента удалось сформировать коалицию — она получила название «светофорной». В нее вошли «красная» Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «желтая» Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз-90»/«Зеленые». Шольц станет канцлером от сформированного парламентского союза.

Партия «Христианско-демократический союз»/«Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), к которой принадлежит Ангела Меркель, не вошла в коалицию и стала оппозиционной — при этом Олафа Шольца называют продолжателем идей Меркель.

Новое правительство может изменить риторику Германии в отношении России, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, пост министра иностранных дел займет Анналена Бербок, председатель «Зеленых», выступающих за введение санкций против «Северного потока-2». Германия ждет объявлений и о других новых фигурах на министерских постах. Издания пишут, что официальное заявление о назначениях и формировании коалиции должно быть сделано в ближайшее время.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября 2021 года. В них победила СДПГ. ХДС/ХСС Ангелы Меркель с небольшим отставанием занял второе место и получил самый низкий результат за всю историю.