перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В России зарегистрировали вакцину против COVID-19 для детей. Она называется «Спутник М» Обновлено в 17:13
Путин предложил дополнить «Пушкинскую карту» возможностью покупки билетов на сеансы российского кино 17:12
SpaceX и NASA запустили ракету Falcon 9 с зондом для защиты планеты от астероидов 17:10
Bonobo поделился головокружительным (в прямом и переносном смысле) клипом 16:41
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей 16:39
СМИ: следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц 16:26
Billboard признал хит «Blinding Lights» The Weeknd лучшей песней всех времен 16:11
Из петербургского метро может исчезнуть вся реклама 15:44
fluidforms/Flickr
ТАСС: Дума планирует рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах в декабре Обновлено в 15:25
Михаил Ефремов победил во всероссийском конкурсе видеороликов среди осужденных 15:09
Jay-Z стал артистом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории 15:06
Tianya1223/Pixabay
В «Яндекс.Еде» появились готовые блюда и продукты из IKEA 14:50
Нейросеть помогла NASA найти 301 экзопланету 14:49
Призывникам с медицинским образованием могут предложить альтернативную службу на Дальнем Востоке 14:37
В Тюмени пьяный сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух человек 13:55
РБК: в правительстве обсуждают выдачу QR-кодов неофициально переболевшим 13:06
Szigetofficial/Instagram
Arctic Monkeys, Дуа Липа и Kings of Leon: фестиваль Sziget объявил первую волну артистов 12:53
В прокуратуру и СК передали материалы на 37 противников вакцинации. Им могут грозить уголовные дела 12:19
Настоятель петербургского храма попросил вернуть мощи из МХАТа 12:12
В России выявили 33 558 новых случаев COVID-19 11:51
Отключить рекламу

СМИ: следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц

Денис Ламехов
Сегодня в 16:26

Ряд СМИ, включая Bloomberg и Politico, сообщают, что следующим канцлером Германии станет Олаф Шольц. Его избрание закончит 16-летний период пребывания Ангелы Меркель у власти.

Издания пишут, что партиям немецкого парламента удалось сформировать коалицию — она получила название «светофорной». В нее вошли «красная» Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «желтая» Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз-90»/«Зеленые». Шольц станет канцлером от сформированного парламентского союза.

Партия «Христианско-демократический союз»/«Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), к которой принадлежит Ангела Меркель, не вошла в коалицию и стала оппозиционной — при этом Олафа Шольца называют продолжателем идей Меркель.

Новое правительство может изменить риторику Германии в отношении России, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, пост министра иностранных дел займет Анналена Бербок, председатель «Зеленых», выступающих за введение санкций против «Северного потока-2». Германия ждет объявлений и о других новых фигурах на министерских постах. Издания пишут, что официальное заявление о назначениях и формировании коалиции должно быть сделано в ближайшее время.

Выборы в бундестаг прошли 26 сентября 2021 года. В них победила СДПГ. ХДС/ХСС Ангелы Меркель с небольшим отставанием занял второе место и получил самый низкий результат за всю историю.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова

Другие материалы по темам

Теги
Wall Street Journal
Bloomberg
Бундестаг
Люди
Ангела Меркель
Анналена Бербок
Олаф Шольц
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить