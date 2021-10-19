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Обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Сачков заявил о невозможности переписки

Денис Ламехов
Сегодня в 9:29

Обвиняемый в госизмене основатель российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Илья Сачков рассказал правозащитникам о невозможности вести переписку. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Посетили Сачкова в „Лефортово“. Мне показалось, что он немного в шоковом состоянии, но при этом спокоен и сосредоточен. Он пожаловался, что находится в информационном вакууме, потому что написал 17 писем. В СИЗО на его имя поступило 25 писем, но все они были изъяты администрацией», — сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

Ранее переписку запретили другому обвиняемому в госизмене — советнику главы Роскосмоса и экс-журналисту Ивану Сафронову. Об этом сообщил его адвокат. По словам защитника, следователь попросил руководство СИЗО изымать все входящие и исходящие письма Сафронова.

Илье Сачкову вменяют государственную измену в форме выдачи гостайны иностранному государству. Официально формулировка обвинения не разглашалась. Материалы уголовного дела засекречены. Ранее сообщалось, что преследование Сачкова может быть связано с тем, что в 2014 году его подчиненный Никита Кислицын дал показания ФБР в посольстве США.

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