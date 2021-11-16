Актеры «Гарри Поттера» воссоединятся в спецэпизоде HBO Max, посвященном юбилею франшизы

Актеры из серии фильмов о Гарри Поттере воссоединятся в спецэпизоде «20-я годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвартс». Его выпустит стриминговый сервис HBO Max. Об этом сообщил Deadline.
Шоу выйдет 1 января 2022 года. В нем примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин, Эмма Уотсон, а также Хелена Бонем Картер, Робби Колтрейн, Рэйф Файнс, Гэри Олдман, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпсы, Джейсон Айзекс, Бонни Райт, Эванна Линч.
Также зрители смогут увидеть Марка Уильямса, Альфреда Энока, Мэттью Льюиса, Иэна Харта и режиссера Криса Коламбуса, поставившего первые две части франшизы.
«Это было невероятное путешествие, начавшееся дебютом фильма „Гарри Поттера и философского камня“ и продолжившееся превращением его в замечательную многослойную вселенную, — оно было волшебным», — сказал представитель Warner Bros. Том Ашхайм.
Он отметил, что спецэпизод станет «данью уважения всем, чьих жизней коснулся этот культурный феномен» — и создателям «экстраординарной кинофраншизы», и ее «страстным поклонникам, которые поддерживают дух Волшебного мира и спустя 20 лет».