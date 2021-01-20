В России запретили аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль»

Колпинский районный суд Петербурга запретил распространение в России аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль». Таким образом он удовлетворил иск городской прокуратуры. Текстовую трансляцию заседания вела «Медиазона».

Специалисты, присутствовавшие на процессе, согласились, что указанные аниме несут угрозу психике детей. «Демонстрация насилия на экране, вседозволенности, размытости представлений о добре и зле ведет к тому, что деформируется психика ребенка», — сказал один из них.

Зампрокурора Дмитрий Атаманенко считает, что «эти анимационные фильмы подталкивают детей в том числе на совершение суицидальных действий». По его словам, уже после подачи прокурорского иска в Петербурге несколько детей совершили «суицидальные действия». «При этом на детях находились предметы одежды, относящиеся к анимационным фильмам, в том числе „Тетрадь смерти“», — утверждает он.

По данным «Медиазоны», известно лишь об одном суициде в Петербурге, который связывают с аниме.

Петербургская прокуратура потребовала запретить в России несколько аниме в середине декабря. В иске, поданном в суд, ведомство так охарактеризовало «Тетрадь смерти»: «аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений».

Прокуратура также просила суд запретить аниме «Наруто» и песню Моргенштерна «Я съел деда». Об их судьбе пока неизвестно.