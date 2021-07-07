Суд в Петербурге запретил мультсериал «Happy Tree Friends» и эпизод «Атаки титанов»

Октябрьский районный суд Петербурга признал незаконным распространение в России мультсериала «Happy Tree Friends» («Счастливые лесные друзья») и аниме «Ад Данте», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона» и «Космос: Территория смерти». Решение суд принял по административному иску прокурора, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Специалисты обнаружили в «Happy Tree Friends» элементы жестокости, вредящие «духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей». Кроме того, мультсериал «противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России».

В эпизоде аниме «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир» они увидели, как «нагие титаны разрывают людей на части и пожирают, пожирают детей». По их мнению, такие сцены формируют у детей фобии и наносят вред психике.

В аниме «Ад Данте», «Легенды „Смертельной битвы“: Месть Скорпиона» и «Космос: Территория смерти» эксперты обнаружили много жестокости, кровопролитий и убийств, а также эротические сцены и нецензурную брань. Все эти элементы, по их мнению, ведут к формированию отклонений и даже «самоповреждающему» поведению.

В январе Колпинский районный суд Петербурга запретил аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». Привлеченные судом специалисты решили, что эти мультсериалы несут угрозу психике детей. Позже под запрет попали аниме «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню», «Натюрморт в серых тонах» и «Межвидовые рецензенты».