Петербургский суд запретил еще четыре аниме. В том числе «Князь тьмы и герой» и «Клинок Маню»

Василеостровский суд в Петербурге запретил распространение на территории России четырех аниме. Среди них «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок Маню» и «Натюрморт в серых тонах». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Анимационные фильмы будут заблокированы для просмотра в сети. Пресс-служба не уточнила причины такого решения.

В январе Колпинский районный суд Петербурга запретил аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики», «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». Специалисты, присутствовавшие на процессе, заявили, что указанные аниме несут угрозу психике детей.

«Демонстрация насилия на экране, вседозволенности, размытости представлений о добре и зле ведет к тому, что деформируется психика ребенка», — сказал один из экспертов во время судебного процесса.

Зампрокурора Дмитрий Атаманенко добавил, что «эти анимационные фильмы подталкивают детей в том числе на совершение суицидальных действий».