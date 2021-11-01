Оксимирон выпустил новый клип «Кто убил Марка?». Это его первый сольный релиз за четыре года

Оксимирон вернулся с первым синглом за четыре года — «Кто убил Марка?». Название отсылает к главному герою второго (и на данный момент последнего) альбома рэпера «Горгород», вышедшего в 2015 году.

Вместе с синглом появился и клип на него (ищите на ютьюб-канале артиста, мы не можем опубликовать из‑за мата). В превью к ролику говорится, что он мог выйти 1 ноября 2011 года, но выходит ровно 10 лет спустя. В 11-минутном клипе Оксимирон рассказывает свою историю.