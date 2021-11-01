Оксимирон выпустил новый клип «Кто убил Марка?». Это его первый сольный релиз за четыре года

Оксимирон вернулся с первым синглом за четыре года — «Кто убил Марка?». Название отсылает к главному герою второго (и на данный момент последнего) альбома рэпера «Горгород», вышедшего в 2015 году.
Вместе с синглом появился и клип на него (ищите на ютьюб-канале артиста, мы не можем опубликовать из‑за мата). В превью к ролику говорится, что он мог выйти 1 ноября 2011 года, но выходит ровно 10 лет спустя. В 11-минутном клипе Оксимирон рассказывает свою историю.
Одновременно музыкант запустил сайт «когда-альбом.рф». На нем отмечены локации в разных российских городах, где появились рекламные плакаты с аналогичной надписью — «когда альбом». Подробностей о грядущей пластинке и ее даты выхода нет.
После релиза «Горгорода» Оксимирон на долгое время отошел от создания новых песен. В музыкальной сфере наиболее громкими событиями были его выступления в рэп-баттлах. Последним сольным релизом рэпера стала песня «Биполярочка», вышедшая в 2017 году, а в следующем году он отметился совместным треком с Томасом Мразом.