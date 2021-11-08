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На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд после гибели восьми человек во время их выступления

Семён Гудошников
Сегодня в 11:00

Гости фестиваля Astroworld в Техасе, во время которого погибли восемь человек, подали иски к рэперам Трэвису Скотту и Дрейку, которые выступали на сцене, когда началась давка.

Billboard пишет как минимум об одном иске к Скотту и другим организаторам феста — компаниям ScoreMore и Live Nation. Его подал посетитель Мануэль Соуза, который считает, что давка напрямую связана с «поощрением насилия» и желанием организаторов «заработать за счет здоровья и безопасности посетителей».

CBS сообщает о еще двух исках от гостей Astroworld. В одном из них в качестве ответчика указан в том числе Дрейк. В документе говорится, что приглашенный рэпер, неожиданно появившийся на сцене, «помог спровоцировать толпу» и «продолжил выступать», когда люди начали получать увечья.

Истец Кристиан Паредес находился во время выступления у металлического забора, отделявшего ВИП-зону от остальной толпы. Когда начал выступать Скотт, он «сразу почувствовал толчок», после чего начался хаос и давка. «Многие умоляли охранников, нанятых Live Nation Entertainment, о помощи, но их игнорировали», — говорится в иске.

Музыканты и организаторы отказались комментировать иски. В субботу Скотт заявил, что «абсолютно опустошен тем, что произошло».

5 ноября в первый день фестиваля Astroworld, который организовал Трэвис Скотт, случилась давка. Масса людей пытались подойти ближе к сцене, когда на ней появился Скотт, из‑за чего некоторые теряли равновесие и падали без сознания.

В результате давки погибли 8 человек, включая двух несовершеннолетних. 17 человек были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, у 11 гостей случились сердечные приступы. За помощью в полевой госпиталь, развернутый неподалеку от фестиваля, обратились 300 человек.

По данным СМИ, Скотт несколько раз прерывал выступление, видя происходящее, и просил охрану помочь пострадавшим. В итоге концерт был прерван, второй день фестиваля — отменен. После случившегося Скотт заявил, что сотрудничает с полицией и готов поддержать семьи погибших.

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