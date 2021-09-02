В Польше ввели режим ЧП на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Режим ЧП будет действовать в течении 30 суток в 183 населенных пунктах. Он означает запрет на массовые мероприятия, фото и видеосъемку определенных объектов, а также усиленные дежурства полиции и контроль документов.

Главной причиной чрезвычайного положения стала кризисная ситуация на границе с Беларусью, которую нелегально пытаются пересечь мигранты с Ближнего Востока. По словам министра внутренних дел страны Мариуша Каминьского, второй причиной стало проведение белорусско-российских учений «Запад-2021».

Ранее власти Польши объявили о строительстве забора высотой 2,5 метра на границе с Беларусью из‑за потока нелегальных мигрантов. В конце мая Александр Лукашенко заявил, что из‑за давления Запада Беларуси стоит задуматься, продолжать ли стране быть барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу. После его слов поток беженцев в европейские страны заметно увеличился.

В июле из‑за большого притока мигрантов Литва объявила режим ЧП и начала возводить на границе стену с колючей проволокой, но позже проект решили заморозить.