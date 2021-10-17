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В Польше пресекли более 500 попыток незаконного перехода границы мигрантами 19:04
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В Польше пресекли более 500 попыток незаконного перехода границы мигрантами

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:04

16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки незаконного перехода польско-белорусской границы мигрантами. Об этом сообщается в твиттере местной погранслужбы.

Офицеры задержали на границе пять нелегальных мигрантов: четырех из Ирака и одного из Сирии. Согласно сообщению погран службы, также были пойманы пять иностранцев за пособничество мигрантам: двое из Сирии, а также граждане Грузии, Казахстана и Беларуси.

2 сентября власти Польши ввели режим чрезвычайного положения в регионах на границе с Беларусью сроком на 30 суток. Он означал запрет на массовые мероприятия, фото- и видеосъемку определенных объектов, а также усиленные дежурства полиции и контроль документов.

Главной причиной ЧП стала кризисная ситуация на границе с Беларусью, которую нелегально пытаются пересечь мигранты с Ближнего Востока. Ранее в Польше решили возвести забор высотой 2,5 метра на польско-белорусской границе.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что из‑за давления Запада Беларуси стоит задуматься, продолжать ли стране быть барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу. После его слов поток беженцев в европейские страны заметно увеличился.

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