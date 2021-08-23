Польша возведет на границе с Беларусью новый забор высотой 2,5 метра

Правительство Польши решило построить новый, «надежный» забор высотой 2,5 метра на границе с Беларусью. Об этом написал в твиттере глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

К пограничной охране Польша планирует привлечь больше солдат. Сейчас охраной границ занимаются около 1000 польских военных. В ближайшее время Блащак собирается раскрыть детали дальнейшего участия армии в этих задачах.

По данным МВД республики, с начала августа было зарегистрировано 2100 попыток нелегально проникнуть в Польшу с территории Беларуси. 1350 попыток были пресечены, 780 иностранцев задержаны.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что из‑за давления Запада Беларуси стоит задуматься, продолжать ли стране быть барьером на пути нелегальных мигрантов в Европу. После его слов поток беженцев в европейские страны через белорусскую границу заметно увеличился.

Самая напряженная ситуация сложилась на литовско-белорусской границе. Там с начала года были задержаны более 4000 нелегальных мигрантов — это почти в 50 раз больше, чем за весь прошлый год.

Из‑за большого притока беженцев власти Литвы объявили режим ЧС и начали возводить на границе стену с колючей проволокой, но позже заморозили проект. Местное правительство обвинило Беларусь в том, что она не препятствуют нелегальному пересечению границы. В начале августа Александр Лукашенко поручил закрыть границу.