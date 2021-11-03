Шесть лет без альбомов Оксимирона могут показаться бессобытийными, но это не так. «Баттл века», конфликт с ЛСП, 17 Независимый, менторство на Versus Fresh Blood, «Я буду петь свою музыку» и много фитов — пройдемся по главным событиям 2015-2021, пока ждем новый альбом.

Вот плейлист со всеми песнями, на которых засветился Оксимирон за почти шесть лет после «Горгорода»

Апрель 2016: конфликт с ЛСП В 2014 году Оксимирону понравились песни белорусского дуэта ЛСП (к тому моменту Олег Савченко стал работать с Ромой Англичанином), и он позвал их сотрудничать с Booking Machine — концертным агентством, которым заведовал его друг Илья Мамай. Кроме того, Мирон Федоров поучаствовал в записи двух треков группы — «Мне скучно жить» и «Безумие». Последняя стала большим хитом, но к моменту ее релиза и выпуска клипа летом 2015-го отношения между Мироном и дуэтом охладели. ЛСП покинули Booking Machine: их не устроило, что агентство устраивало слишком мало концертов.

Тот самый трек «Imperial», после которого конфликт Оксимирона и Олега ЛСП перешел в открытую фазу

Расставание не вышло мирным. Бывшие партнеры сначала много препирались в твиттере, а весной 2016-го наступила кульминация конфликта. На саундклауде Porchy (друга и битмейкера Мирона) вышел трек «Imperial». Парт Олега ЛСП очень похож на дисс на Booking Machine и Мирона: «Этой куче нищих калек не построить империю» — совпадение или нет, но Окси часто говорил о «строительстве империи» в контексте деятельности Booking Machine. Куплет Мирона — прямой дисс на Олега: «Ты заврался, сынок! Я тебе помогал всем, как мог / Ты устраивал детсад, но я отстаивал твой зад». Через несколько дней Оксимирон выложил часовое видеообращение к Савченко, где обвинил его в непрофессионализме, лицемерии и непорядочности. Олег ЛСП ответил, что не диссил Мирона в своем парте на «Imperial» и декодировал куплет по строчкам. Дальнейшего развития конфликта не было: стороны еще разок через год поподкалывали друг друга в твиттере, после чего Оксимирон перестал высказываться на тему ЛСП, а Олег в интервью Дудю в 2018 году допустил возможность примирения. Его пока не произошло (во всяком случае, публично).

Июнь 2016: Мирон стал амбассадором Reebok Classic Новость, которая заставила хранителей устоев рэп-подземки сделать вывод, что Мирон продался (этим Мирона попрекал Гнойный на «баттле века»), а всем остальным дала сигнал, что русским рэпом всерьез заинтересовались бренды и готовы не просто «дать кроссы за пост в инсте», а платить деньги за бренд-амбассадорство.

Год спустя Окси снялся в пафосном ролике под названием «Что такое империя?», где он порассуждал на эту тему. «То, во что мечтатель и предприниматель верит, растит, и она растет из идеи, корень и стебель накрыт бетонной плитой, но цветок на волю из тени ползет, и сколько подобных историй — столько империй» — цитата. Последний относительно крупный сюжет относительно сотрудничества Reebok и Оксимирона: последний аккуратно раскритиковал фирму за кампанию «#нивкакиерамки».

Июнь 2016: баттл с ST

ST, что интересно, оказался одним из лучших оппонентов Оксимирона

Битва с Александром Степановым (настоящее имя рэпера) получилась не столь эпичной, как вынос Джоннибоя годом ранее, но также убедительной — 3:0 особо без вариантов. Баттл подарил мемы про «гулькин член» и «штооо», набрал больше двадцати миллионов просмотров и еще ярче зафиксировал популярность рэп-баттлов, приближающуюся к пику. Два важных штриха к хайпу вокруг баттлов: на исход встречи ставили в букмекерских конторах, а на поединок прокрались работники Lifenews, которые слили в сеть результат.

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Июль 2016: Оксимирон против Славы КПСС В конце июля 2016 года Слава КПСС (он же Гнойный, Валентин Дядька и множество других имен) на баттле с Эрнесто Заткнитесь раскритиковал Мирона, назвал его «жадной до хайпа свиньей» и обвинил его в том, что он ни разу не участвовал в поединке против баттл-эмси. В итоге он нарвался на вызов Окси побаттлиться в следующем году. Готовились оба по-разному: Гнойный отправился беспощадно хайпить, а Мирон ушел в цифровую аскезу (не последнюю в своей жизни).

Февраль 2017: Оксимирон возглавляет агентство Booking Machine В начале 2017 года Мирон стал CEO агентства Booking Machine. Оно к этому моменту стало заниматься еще и менеджментом артистов, превратившись по факту в лейбл. За год BM подписал к себе ряд перспективных новичков, и к следующему лету ростер стал выглядеть солидно: Thomas Mraz, Jeembo, Souloud, Tveth, Markul, May Wave$, Loqiemean — почти с каждым из них Окси записал по фиту. Август 2017: Оксимирон проигрывает Славе КПСС

«Историческая ***** [вещь]»

Получилась «историческая ***** [вещь]», «баттл века» и первое (и пока последнее) поражение Оксимирона в оффлайновом баттле — очень оглушительное. Оксимирон цитировал Гумилева и книгу «Тысячеликий Герой» — оппонент отвечал «Слышь, чепуха ****** [никчемная], можешь других охмурять сонетами» и бил по главным болевым точкам оппонента. Вышел сеанс образцовой деконструкции оппонента: как пишут в ноябре 2021-го в комментах к видео, «становится понятно, насколько Слава точно находил внутренних демонов Окси, словно психоаналитик».

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Сентябрь 2017: фиты с Маркулом и «Би-2»

«Пора Возвращаться Домой» — одна из лучших вещей что «Би-2», что Оксимирона

После творческого перерыва Мирон выпустил сразу несколько треков. Сольную «Биполярочку» и «Машину прогресса» с Ка-тетом невнимательные слушатели вспомнят с трудом. Но «Fata Morgana» с Маркулом и «Пора возвращаться домой» с «Би-2» стали большими хитами для хорового пения на концертах. В итоге Мирон помог старому лондонскому приятелю Маркулу записать первый бэнгер в карьере, а «Би-2» — освежить карьеру и записать главную песню группы в 2010-х. Октябрь 2017: баттл с Дизастером

Баттл с Дизастером — в своем роде рэперское «Евровидение» или хип-хоп-ЧМ: вне зависимости от отношения к Мирону Федорову все болели за него и радовались, когда он «ронял Запад».

В октябре 2017-го Окси реабилитировался за проигрыш Гнойному победой над самым ярким американским баттл-МС Дизастером. Этот поединок они готовили еще с 2016 года. В октябре Мирон улетел в Лос-Анджелес баттлиться на английском языке «при чужой толпе». В итоге Федоров смотрелся бодро и куда убедительнее противника. При этом сам поединок оставил двоякое впечатление. Дизастер оказался не таким уж и грозным (выяснилось, что оба МС до события наладили хороший контакт) и поединок больше походил на товарняк, чем на баттл. Атмосфера площадки при этом отдавала глубочайшим андерграундом: российский зритель посмотрел помимо Окси и Дизастера другие баттлы ивента с рэперами-ноунеймами и понял, что это очень непохоже на лощеный Versus с Ресторатором на «бэхе», рекламой и рэп-звездами. «Это и есть ваш хваленый западный баттл-рэп?» — реакция, которую можно было услышать часто в те дни. С другой стороны цены победы Окси это не умаляет. Ноябрь 2017: Оксимирон берет «Олимпийский» Венец осени-2017 (а, может, и карьеры Оксимирона so far) — концерты в петербургском Ледовом дворце и московском «Олимпийском». Федоров транслировал их как большую победу творческого начала над индустриальными институтами. Показательно, что концерт Окси шел в расписании «Олимпийского» сразу после Тимати. Оба артиста даже успели поспорить друг с другом: Мирон рассказывал о подкупе массовки для тогдашнего фронтмена Black Star, тот в ответ предлагал ему пойти на концерт и самому во всем убедиться. На концерт Оксимирона были проданы все 22 тысяч билетов: отличная иллюстрация того, до каких мощностей в 2017 году разогнался русский рэп. По факту, манифест о господстве жанра.

Март 2018: Мирон — ментор на Versus Fresh Blood

Видео типа «встреча команды Оксимирона» действительно напоминали реалити-шоу нулевых

В конце 2017-го Ресторатор объявил: новый сезон лиги для новичков станет реалити-шоу с двумя командами под руководством Оксимирона и Смоки Мо. Хардкор-фаны баттлов напряглись, остальные воодушевились. Мирон и Смоки отсмотрели заявки участников, провели отборы и набрали себе команды, потом встретились с подопечными. Встреча Окси получилась помпезной: он позвал участников затариться одеждой Reebok за его счет и покатал фрешбладовцев на лимузине.

Август 2018: «Konstrukt» и Booking Machine Festival

Главное опасение в отношении тех, кто был подписан на Booking Machine — «хороши, но в итоге не выстрелят» — не оправдалось почти на 100%

Летом 2018-го Мирон собрал всех, кто был подписан на Booking Machine к тому моменту (а еще прихватил Porchy) и выпустил мощный клип-сайфер с декларацией о намерениях навести большой индустриальный шорох. Тогда же прошел и первый Booking Machine Festival — своеобразный лайв-триумф оксимироновской империи. В Парке Коломенское выступали почти все артисты BM, а также Lil Xan и Bones.

Ноябрь 2018: «Я буду петь свою музыку»

Прямую трансляцию вот уж действительно исторической встречи трех главных российских рэперов момента вел телеканал «Дождь»*. Накануне концерта Хаски все-таки освободили но на посвященное себе шоу он не успел доехать.

В конце 2018 года по стране прокатилась волна отмен концертов: под разными поводами артистам и площадкам начали пресекать выступления. Ключевым сюжетом в этой серии стало задержание и арест Хаски в Краснодаре. Это произошло после того, как он вышел к слушателям петь а капелла перед клубом, где только отменили его очередной концерт, и запрыгнул на машину. На событие неожиданно отреагировал Мирон: записал видеообращение, в котором позвал на совместный с Бастой и Noize MC концерт в поддержку Хаски «Я буду петь свою музыку» (по строчке из его песни «Ай»). Финал этого концерта получился ошеломительным: все трое спели «Мою игру» Басты и позвали на сцену кучу рэперов — от 25/17 до Фейса. Получился один из самых легендарных моментов в истории русского рэпа.

Апрель 2019: Финал карьеры Федорова-ментора, заканчивается Fresh Blood 4

Хорошая на бумаге идея с реалити оказалась спорной на выходе: сезон затянулся на год и превратился в изнурительную для всех турнирку с перерывами на встречи, плохо обговоренные на берегу правила менялись по ходу чемпионата, менторство как институт работал так себе, а задумка с финалом 3×3 вообще никому не понравилась. В итоге сезон выиграл андердог Палмдропов. Финишем менторства Оксимирона стал его сайфер со всеми участниками его команды. Вывод об этом треке один: баттлы и рэп требуют разных скиллов и талантов. Август 2019: Оксимирон уходит из Booking Machine

На фестивале BM Fest Мирон внезапно объявил об уходе и с поста CEO, и из Booking Machine вообще — проект Окси-менеджера, «строителя империи» подошел к концу. Два года спустя Мирон расскажет детали: расстались с коллегаи друзьями, а ушел, потому что «стало тесно» и хотел увести команду из‑под удара в связи с протестной активностью Мирона (об этом ниже).

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Сентябрь 2019: «Сядь за текст» и протестная активность

В 2019-м Мирон начал активно заниматься социальным активизмом. Федоров вступался за Ивана Голунова, активно участвовал в акциях в поддержку фигурантов «московского дела» и отдельно — студента Егора Жукова. Еще Оксимирон высказывался в поддержку фигурантов дела «Сети»*** и даже, по его словам, «что‑то готовил» по этому поводу. Пик этой активности — вышедший в сентябре 2019 года ролик «Сядь за текст», где Егор Жуков, Оксимирон и известные люди (от Басты и Левана Горозии до Леонида Парфенова и Надежды Токлоконниковой) зачитывали строчки из русской классики, которые могли бы «попасть под статью» в 2019 году.

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Сентябрь 2019: Мирон стал участником 17 Независимого баттла Что такое онлайн-баттлы? Это когда тебе дают тему, ты по ней пишешь дисс на оппонента и выкладываешь его в сеть, а судьи тебя оценивают. Выиграл? Проходишь дальше. В конце 2000-х такие турниры были важным развлечением не только для обитателей форума Hip-hop.ru, но и для русского рэпа в целом — там участвовали Noize MC, Оксимирон и St1m. Но уже в 2013 году Ресторатор в превью к первому ролику Versus говорил: «Онлайн-баттлы мертвы!» И был прав: к середине 2010-х они превратились совсем уж в маргинальную и малозаметную забаву для тех, кто зачем‑то продолжает сидеть на Hip-hop.ru. В 2019 году проходил семнадцатый по счету такой турнир: независимый и неофициальный. Но все изменил Оксимирон, который не только сдал туда трек сам — но и потянул других рэп-звезд: в итоге туда пришли Егор Крид, Noize MC, Леван Горозия, Playingtheangel.

Трек для второго раунда «семнашки» Оксимирон сделал в соавторстве с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым

Мирон сдал четыре трека — один из которых с фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым (по факту Окси просто взял аудио с его строчками, зачитанными из зала суда). В начале 2020-го Мирон покинул 17 Независимый: сказал, что хочет «потратить время на другое» и получил от баттла главное — «выход из творческого ступора». Покинули «семнашку» и другие звезды: либо сами, либо по решениям судей — так турнир с Оксимироном и Егором Кридом на старте превратился в привычный форумский междусобойчик на финише.

Подробности по теме Оксимирон и Егор Крид участвуют в интернет-баттле hip-hop.ru. Что происходит? Оксимирон и Егор Крид участвуют в интернет-баттле hip-hop.ru. Что происходит?

Январь 2021: Мирона задержали на митинге 31 января Федоров пошел на акцию протеста в поддержку Алексея Навального в Петербурге, был задержан и доставлен в отдел полиции — в тот же день его отпустили. «Суперсюр, случайно встретил Мирона на улице. Поздравил его с днюхой, мы прошли пару шагов и его приняли в пазик обычный. Мы просто шли и его забрали. Мирон, живи», — сказал тогда Ресторатор. Сентябрь 2021: Оксимирон — в фильме Серебренникова В сентябре в сеть слили отрывок предстоящей картины Серебренникова про Чайковского, где Мирон предположительно играет роль пианиста Николая Рубинштейна — в его образе Федоров прочитал рэп. Когда выйдет фильм — пока непонятно. Октябрь 2021: выходит трейлер еще одного фильма с Оксимироном

Это не первый киноопыт Федорова. Еще в 2018–2019 годах он снялся в фильме «Empire V» по одноименному роману Пелевина. Картина должна выйти в конце ноября. Ноябрь 2021: Оксимирон выпускает клип и трек «Кто Убил Марка?» и тизерит альбом

А что будет дальше, знает только сам Оксимирон.