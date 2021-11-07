Якутского шамана Габышева задержали и поместили в психбольницу

Якутского шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию позднее. Адвокат шамана Ольга Тимофеева отметила, что не обладает данной информацией.

В июле суд назначил Габышеву принудительное лечение в организации специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Шаман обвиняется по делу о насилии над полицейским, которое завели на шамана в конце февраля. По данным якутского СК, он нанес силовику колото-резаную рану «холодным оружием кустарного производства».

За пару недель до этого Габышев анонсировал пеший поход на Москву — уже третий по счету. Шаман собирался выехать из Якутска верхом на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачей.

Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

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