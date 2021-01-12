Якутский шаман Александр Габышев собрался в новый поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев записал обращение, где объявил о новом походе на Москву. Запись опубликована на ютьюб-канале «Новости регионов».

Габышев планирует отправиться в поход из Якутска в марте 2021 года. Основной отряд добровольцев присоединится к нему в Иркутске. Сторонники шамана будут передвигаться на автомобилях, а сам он — на белом коне.

«От Иркутска дойдем до Алтая — это место силы всей России. Потом пройдем через всю Сибирь, дойдем до уральских территорий, а там и до Москвы уже рукой подать. Так что побыстрее будет наш поход — я на коне, вы на технике», — рассказал он.

С какой именно целью шаман планирует отправиться в поход, он не уточнил.

Габышев известен тем, что он начал поход в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В сентябре 2019 года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В декабре того же года шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли с него подписку о невыезде. Обвинений против Габышева так и не выдвинули. В январе 2020-го он объявил о новом походе, который должен был начаться в марте. Его пришлось отложить из‑за коронавируса. В июле Габышева выпустили из диспансера.