Якутский суд направил шамана Александра Габышева на принудительное лечение с интенсивным наблюдением

Якутский городской суд назначил принудительное лечение шаману Александру Габышеву. Его направят в организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением, пишет «Новая газета» со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

«Это особые условия — решетки, где только возможно. В такой режим отправляют убийц, насильников — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления», — заявил Прянишников.

По словам юриста, при таком режиме обвиняемому выдают повышенные дозы нейролептиков, как следствие — его двигательные способности существенно ограничиваются. Срок нахождения в таких учреждениях не устанавливается.

«До вступления решения в законную силу судья постановил поместить Габышева под стражу. Этим объясняется спешка, аврал, с которым суд заседал на прошлой неделе, когда ставили заседания не по графику», — добавил защитник, отметив, что подаст жалобу на итоговое решение заседания в апелляционный суд.

Трасологическую экспертизу по делу проводила Наталья Лебедь — дочь замглавы МВД Якутии Александра Лебедя. Однако суд отдельным решением постановил исключить результаты исследования Лебедь из дела, так как посчитал их недостаточным доказательством.

Александр Габышев обвиняется по делу о насилии над полицейским, которое завели на шамана в конце февраля. По данным якутского СК, он нанес силовику колото-резаную рану «холодным оружием кустарного производства».

Предполагаемый случай насилия произошел 27 января, когда в частный дом родственников Габышева, где он проживал в последнее время, пришли полицейские. Они задержали шамана и отправили в психоневрологический интернат. Правозащитники отмечали, что после визита силовиков в доме были сломаны двери, раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

За пару недель до этого Габышев анонсировал пеший поход на Москву — уже третий по счету. Шаман собирался выехать из Якутска верхом на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачей.

Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».