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На якутского шамана Александра Габышева завели уголовное дело о насилии над полицейским

Семён Гудошников
Сегодня в 20:44

Следственный комитет в Якутске возбудил уголовное дело на шамана Александра Габышева по статье о насилии против представителя власти. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты открытки» Алексея Прянишникова.

По его словам, дело завели в связи с событиями конца января, когда домой к Габышеву приехали силовики и насильно увезли его в психдиспансер. Какие именно действия шамана расценили как насилие в отношении полицейских, пока неизвестно.

27 января в частный дом родственников Габышева, где он проживал в последнее время, пришли полицейские вместе с сотрудниками ОМОНа. Они задержали шамана и отправили в психоневрологический интернат. Правозащитники отмечали, что после визита силовиков в доме были сломаны двери, раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

За пару недель до этого Габышев анонсировал новый поход на Москву, не уточнив на этот раз его цель. Шаман собирался выехать из Якутска верхом на коне в марте 2021 года. Две предыдущие попытки Габышева дойти до столицы закончились неудачей.

Свой первый поход он начал весной 2019 года и планировал за два года дойти до Москвы. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В конце сентября 2019 года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря 2019-го шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли подписку о невыезде. Обвинений Габышеву в течение 10 дней не предъявили, и подписка перестала действовать.

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