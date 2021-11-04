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Продюсерская компания Дуэйна Джонсона откажется от реального оружия на съемках кинокартин

Виктория Шанина
Сегодня в 20:53

Американский актер Дуэйн Джонсон заявил, что его продюсерская компания Seven Bucks Productions полностью откажется от использования реального оружия на съемках фильмов и сериалов. Об этом он заявил во время премьеры боевика «Красное уведомление», пишет Variety.

Джонсон отметил, гибель оператора Галины Хатчинc — это горе, и принес соболезнования семье девушки и всем членам съемочной команды вестерна «Ржавчина». Эти события заставили его пересмотреть отношение к использованию оружия во всех будущих проектах.

Реальные пистолеты заменят резиновыми макетами, и стоимость такого решения актера не пугает. О том, как это будет выглядеть, компания планирует «заботиться на этапе пост-продакшена». Соблюдения этого правила Дуэйн Джонсон будет добиваться от любой кинокомпании, с которой работает.

Ранее 214 голливудских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором потребовали запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемках фильмов и сериалов. «У нас есть безопасные альтернативы в качестве визуальных эффектов и нерабочего оружия. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Наш долг — самим добиться изменений», — отметили авторы заявления.

21 октября актер Алек Болдуин выстрелом убил оператора Галину Хатчинс во время съемок. Он также ранил режиссера Джоэла Соусу. Болдуин не знал, что реквизит был заряжен.

По последним данным Variety, оружие для съемок подготавливали местные сотрудники из Нью-Мексико, а не съемочная группа «Ржавчины». Обвинения в связи со смертельной стрельбой на съемках пока никому не предъявлены.

Болдуин заявил в интервью, что в США необходимо ужесточить правила обращения с оружием. Он назвал случившееся «ужасным событием» и добавил, что следствие сейчас выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.

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