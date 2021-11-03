Голливудские кинематографисты потребовали запретить огнестрельное оружие на съемках

214 голливудских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором потребовали запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемках фильмов и сериалов. Об этом сообщило издание Variety.

Среди поддержавших запрет оказались президент Американского сообщества кинематографистов Стивен Лайтхилл и оператор Рейчел Моррисон, известная как первая женщина — номинант на «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Ферма „Мадбаунд“».

Также письмо подписали Эд Лакман, снявший «Эрин Брокович» Стивена Содерберга, «Девственниц-самоубийц» Софии Копполы, «Отступника» Денниса Хоппера и «Кэрол» Тодда Хайнса, Грег Фрейзер («Дюна»), Мэнди Уокер («Мулан») и Элис Брукс («На высоте мечты»).

Специалисты потребовали, чтобы их коллеги и законодатели отреагировали на трагедию, произошедшую на съемках вестерна «Ржавчина». «Мы клянемся сознательно более не работать на проектах, использующих действующее огнестрельное оружие», — написали они.

Операторы заявили, что не будут ставить себя и свои команды в смертельно опасные ситуации. «У нас есть безопасные альтернативы в качестве визуальных эффектов и нерабочего оружия. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Наш долг — самим добиться изменений», — отметили кинематографисты.

Заявление кинодеятелей Голливуда было сделано после того, как 21 октября актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок. Он также ранил режиссера Джоэла Соусу. Болдуин не знал, что реквизит был заряжен.

По последним данным Variety, оружие для съемок подготавливали местные сотрудники из Нью-Мексико, а не съемочная группа «Ржавчины». Обвинения в связи со смертельной стрельбой на съемках пока никому не предъявлены.

Болдуин заявил в интервью, что в США необходимо ужесточить правила обращения с оружием. Он назвал случившееся «ужасным событием» и добавил, что следствие сейчас выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.