перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
IKEA впервые с 2019 года повысит цены на товары. Чистая прибыль компании падает второй год подряд 22:50
В Мадриде умер исполнитель песни «Moscu» Жоржи Данн 22:37
Microsoft представил проект собственной метавселенной. Она ориентирована на удаленную работу 22:31
disneyplus/Twitter
Создатели «Симпсонов» выпустят спецэпизод совместно с Disney. В нем Гомер встретит Гуфи 22:29
Alt-J выпустили новую песню «Get Better» и клип на нее 21:50
Голливудские кинематографисты потребовали запретить огнестрельное оружие на съемках 21:06
Суд продлил арест Хованскому, Jay-Z появился в Instagram и другие новости дня
20:32 дайджест
На некоторых улицах Москвы ограничили скорость автомобилей до 30 км/ч 19:54
Jimmy Kimmel Live/YouTube
Том Хэнкс рассказал, как отказался от предложения Джеффа Безоса полететь в космос 19:17
Jay-Z зарегистрировался в инстаграме. За сутки на него подписались 2 млн человек 19:12
Роспотребнадзор продлил запрет на массовые мероприятия в школах до 2024 года 18:29
Эпидемиологи ВОЗ, Гарварда и других организаций оценили сроки окончания пандемии. Вот их прогнозы 18:16
«Нам теперь не выбраться»: первый трейлер второй части заключительного сезона «Бумажного дома» 18:13
Суд продлил меру пресечения Юрию Хованскому. Блогер останется в СИЗО до января 18:12
Леди Гага в течение девяти месяцев говорила с итальянским акцентом в период съемок «Дома Gucci» 17:48
В Нижегородской области на уроках ОБЖ начали использовать VR-очки. Они моделируют опасные ситуации 17:41
В Хабаровском крае с декабря начнут проверять QR-коды при покупке авиабилетов и на входах в аэропорт 17:40
Петербургские курьеры Delivery Club объявили забастовку. В компании это отрицают 17:31
Вузы Москвы и Подмосковья проведут эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов 16:50
Эминем выступил вместе со своим кумиром LL Cool J, который вошел в Зал славы рок-н-ролла 16:41
Отключить рекламу

Голливудские кинематографисты потребовали запретить огнестрельное оружие на съемках

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

214 голливудских кинематографистов подписали открытое письмо, в котором потребовали запретить использование настоящего огнестрельного оружия на съемках фильмов и сериалов. Об этом сообщило издание Variety.

Среди поддержавших запрет оказались президент Американского сообщества кинематографистов Стивен Лайтхилл и оператор Рейчел Моррисон, известная как первая женщина — номинант на «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильме «Ферма „Мадбаунд“».

Также письмо подписали Эд Лакман, снявший «Эрин Брокович» Стивена Содерберга, «Девственниц-самоубийц» Софии Копполы, «Отступника» Денниса Хоппера и «Кэрол» Тодда Хайнса, Грег Фрейзер («Дюна»), Мэнди Уокер («Мулан») и Элис Брукс («На высоте мечты»).

Специалисты потребовали, чтобы их коллеги и законодатели отреагировали на трагедию, произошедшую на съемках вестерна «Ржавчина». «Мы клянемся сознательно более не работать на проектах, использующих действующее огнестрельное оружие», — написали они.

Операторы заявили, что не будут ставить себя и свои команды в смертельно опасные ситуации. «У нас есть безопасные альтернативы в качестве визуальных эффектов и нерабочего оружия. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока индустрия изменится. Наш долг — самим добиться изменений», — отметили кинематографисты.

Заявление кинодеятелей Голливуда было сделано после того, как 21 октября актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс во время съемок. Он также ранил режиссера Джоэла Соусу. Болдуин не знал, что реквизит был заряжен.

По последним данным Variety, оружие для съемок подготавливали местные сотрудники из Нью-Мексико, а не съемочная группа «Ржавчины». Обвинения в связи со смертельной стрельбой на съемках пока никому не предъявлены.

Болдуин заявил в интервью, что в США необходимо ужесточить правила обращения с оружием. Он назвал случившееся «ужасным событием» и добавил, что следствие сейчас выясняет, как в барабане револьвера оказался боевой патрон.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке

Другие материалы по темам

Люди
Рэйчел Моррисон
Алек Болдуин
Стивен Содерберг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить