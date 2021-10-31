Алек Болдуин дал первое интервью после гибели Галины Хатчинс на съемках вестерна

Алек Болдуин впервые дал интервью о гибели оператора Галины Хатчинс после его выстрела из оружия, которое использовалось в качестве реквизита на съемках независимого вестерна «Ржавчина». Видео с комментариями актера опубликовал TMZ.

По информации таблоида, папарации преследовали машину Болдуина, из‑за чего он был вынужден остановиться у обочины и ответить на вопросы репортеров. Все они были связаны с несчастным случаем на съемках.

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Такие эпизоды — один на триллион», — сказал актер.

Он уверен, что в США необходимо ужесточить правила обращения с оружием. «Сколько пуль было выпущено в американских фильмах и телешоу за последние 75 лет? Миллиарды? И практически все случаи были без последствий», — добавил Болдуин.

По его словам, комментировать расследование запрещено до момента предъявления обвинений. Сейчас следствие выясняет, как в барабане реквизитного револьвера оказался боевой патрон. Что касается «Ржавчины», Алек Болдуин сомневается, что съемки возобновятся.

«Она была моим другом. В день, когда я приехал в Санта-Фе, чтобы начать съемки, я пригласил ее на ужин вместе с Джоэлем, нашим режиссером. Мы были очень, очень слаженной командой, вместе снимавшей фильм, а потом случилось это ужасное событие», — сказал он.

Жена Болдуина Хилария была недовольна вторжением журналистов и снимала их на мобильный телефон. Сам актер попросил больше не преследовать их машину, ведь его дети этого испугались и плакали.

21 октября Галина Хатчинс погибла на съемках вестерна «Ржавчина». На площадке Алек Болдуин нажал на курок и выстрелом убил оператора и ранил режиссера Джоэла Соузу.

По последним данным Variety, в оружии находился один боевой патрон. В издании также отметили, что реквизит подготавливали местные сотрудники из Нью-Мексико, а не из съемочной группы «Ржавчины».

Обвинения в связи со смертельной стрельбой на съемках пока никому не предъявлены. Следователи ранее допросили очевидцев, в том числе Болдуина. СМИ сообщали, что видели актера возле офиса шерифа в слезах.