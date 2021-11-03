Главную роль в фильме Зака Снайдера «Мятежная луна» сыграет София Бутелла

Актриса и танцовщица София Бутелла, известная по фильмам «Уличные танцы 2», «Взрывная блондинка» и «Мумия», исполнит главную роль в новом проекте Зака Снайдера под названием «Мятежная луна». Об этом сообщил Deadline.

Бутеллу выбрали в ходе многомесячного кастинга. Ей предстоит сыграть молодую женщину с таинственным прошлым, которая ищет воинов на разных планетах, чтобы начать борьбу с тираном, захватившим ее родную колонию на краю галактики.

Сценарий картины написал сам Снайдер вместе с Шеем Хаттеном («Армия мертвецов», «Джон Уик 3») и Куртом Йонстадом («300 спартанцев», «Взрывная блондинка»). Фильм будет разработан для стримингового сервиса Netflix. Съемки начнутся в 2022 году.

Сюжет вдохновлен фильмами японского режиссера Акиры Куросавы и вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Однако он, в отличие от Лукаса, может выйти «за рамки». После того как Disney купил Lucasfilm в 2012 году, студия могла показывать насилие в очень ограниченном формате, а Снайдер настаивает на большем количестве драк.

Продюсерами проекта выступят Дебора Снайдер, Уэсли Коллер и Эрик Ньюман. Созданием ленты займутся компании The Stone Quarry и Grand Electric.

В мае на Netflix вышел фильм Зака Снайдера о зомби-апокалипсисе «Армия мертвецов». За первые четыре недели проект вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов стрим-сервиса. Сейчас Снайдер работает над двумя приквелами «Армии мертвецов» для Netflix. Это отдельный фильм и аниме-сериал, для которого режиссер снимет два эпизода.

Также Снайдер задумывается о женской версии драмы «Рестлер», религиозном фильме и порнографическом — последние два могут быть объединены и стать одной картиной.