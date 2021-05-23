На Netflix вышла «Армия мертвецов» режиссера Зака Снайдера, который зарекомендовал себя в зомби-жанре после «Рассвета мертвецов», а недавно оживил заново «Лигу справедливости» и покорил все топы. Станислав Зельвенский — о том, почему новинке не помешал бы «Антиснайдеркат».

После того, как в Лас-Вегасе из‑за неуклюжести американских военных случается локальный зомби-апокалипсис, столицу игорного бизнеса обносят стеной из контейнеров, и на День независимости президент собирается сбросить туда небольшую ядерную бомбу. Накануне владелец одного из казино (Хироюки Санада) находит знаменитого зомби-истребителя Скотта Уорда (Дейв Баутиста) и предлагает ему сделку: спасти из суперсейфа в подвале его казино 200 миллионов долларов за четверть этой суммы. Уорд набирает команду наемников — доктора философии с бензопилой (Омари Хардвик), стрелка-видеоблоггера (Рауль Кастильо), немецкого медвежатника (Маттиас Швайгхефер), француженку-проводника (Нора Арнезедер), механика (Ана де ла Регуера) и так далее; в последний момент к ним присоединяется дочка Скотта (Элла Пернелл), волонтер в лагере для лас-вегасских беженцев, которая сердится на папу с тех пор, как тот был вынужден всадить нож в череп мамы (но не из‑за этого!).

Трейлер «Армии мертвецов» Зака Снайдера

Наш собственный апокалипсис продолжает преподносить странные сюрпризы: вот, например, второй фильм Зака Снайдера за два месяца (против обычного интервала в два-три года). Проект был в разработке еще с нулевых, и в итоге очутился у «Нетфликса». Чаще всего это тревожный даже не звоночек, а гонг, но в данном случае все может повернуться и удачно: Снайдер после эпопеи с «Лигой» на коне, у «Нетфликс» много денег, и они настроены сделать из «Армии» франшизу. Уже едва ли не готовы два приквела — анимационный сериал и отдельный фильм про немецкого медвежатника Дитера, снятый им самим.

Что касается «Армии», то это один из тех фильмов, которые можно обсуждать только через ссылки на другие фильмы: что‑то вроде «„Герои Келли“ встречают „Планету обезьян“ в совместной постановке Ромеро, Карпентера и Роберта Родригеса». Плюс, естественно, собственный снайдеровский канон — он не то чтобы режиссер-хамелеон. Очевидный предок — ремейк «Рассвета мертвецов», которым он дебютировал, но поклонники Снайдера по ходу дела вспомнят и все остальные его картины про отряды самоубийц. Впрочем, здесь на порядок меньше оперного апломба, чем в его работах для DC, и куда меньше рапидов . Если не считать пролог (смешной) и эпилог (на удивление скучный), «Армию» подпирают с двух сторон кавер «Viva Las Vegas» и песня группы The Cranberries «Zombie» — и нужно обладать, конечно, олимпийской самоуверенностью, чтобы так озвучить кино про зомби в Лас-Вегасе. У Снайдера есть для нее основания: мало кто сегодня может так убедительно засунуть в один кадр вертолет, небоскреб, ядерный гриб, зомби, беженцев и выясняющую отношения семью (он заодно дебютировал как собственный оператор).

© Netflix

Но примерно через раз нарциссизм его и подводит, и после оправданно тяжеловесного «Снайдерката» это как раз тот случай. Все удовольствие, которое содержится в «Армии», медленно, но неуклонно испаряется за эти два с половиной часа, оставляя измученного зрителя в финале в не сильно лучшем состоянии, чем некоторых из героев (хотя в гораздо, гораздо, гораздо лучшем, чем некоторых других).

Ты знаешь, что у фильма проблемы, если лучше всех в нем играет Дэйв Баутиста.

Здесь очень много героев («11 друзей Оушена» минус, по возможности, белые мужчины), но пока их число тает, что‑то вроде химии, и то элементарной, успевает возникнуть только между Хардвиком и Швайгхефером. Вторую интересную пару, местную лас-вегасскую, смешно придумали, но не придумали, что с ней делать, кроме как подолгу (очень подолгу) рассматривать. Что еще? Зомби-тигр . Пара уже устаревших шуток про Трампа. Дюжина изобретательно тошнотворных смертей. Штук пять длинных, ужасно написанных задушевных разговоров (на пять больше, чем нужно). Много хорошо снятой, но в конечно счете убаюкивающей беготни. Зомби-тигр уже был? Ждем «Антиснайдеркат».

5 / 10 Оценка

Станислава Зельвенского

Смотреть «Армию мертвецов» на Netflix