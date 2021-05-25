Зак Снайдер хочет снять женскую версию «Рестлера». А еще религиозную картину и порнографическую

Зак Снайдер предложил Эми Адамс сняться в ремейке фильма «Рестлер» Даррена Аронофски, и актриса согласилась. Об этом режиссер рассказал в интервью изданию The Telegraph.

По словам Снайдера, это своего рода женская версия «Рестлера» — о домохозяйке со Среднего Запада, которая начинает участвовать в соревнованиях по бодибилдингу, а затем «падает в кроличью нору стероидов и гормонов». Спуская все деньги на диетические добавки, лекарства и тренажеры, героиня теряет свою семью, продолжил Снайдер.

В другом месте интервью он заявил, что всегда хотел снять религиозный фильм и порнографический, поскольку его всегда интересовала оценка человеческих форм. Режиссер предположил, что, возможно, он мог бы объединить эти две задумки.

Сейчас Снайдер работает над двумя приквелами «Армии мертвецов» для Netflix. Это отдельный фильм и аниме-сериал, для которого режиссер снимет два эпизода.