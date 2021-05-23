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У «Армии мертвецов» выйдут сразу два приквела — фильм и аниме-сериал. Это будет франшиза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:53

На Netflix выйдут два приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера — отдельный фильм и аниме-сериал. Серию проектов про зомби одобрили еще в тот момент, когда режиссер только пришел с задумкой комедийного боевика, пишет IndieWire.

Когда Netflix подписался на новый проект Снайдеров, студия сразу же дала зеленый свет приквелу «Армия воров». Фильм снял во время пандемии исполнитель одной из главных ролей в «Армии мертвецов» Маттиас Швайгхефер. На сервисе приквел выйдет в конце этого года.

По словам Снайдера, «Армия воров» — международный проект, в котором примут участие не только американские актеры, а некоторые части фильма будут на французском и немецком языках. Режиссер называет его «романтическим комедийным фильмом об ограблении» в стиле «Ограбления по-итальянски», но только в США и с зомби. Что касается Швайгхефера, то его первый режиссерский дебют состоялся в 2010 году с ромкомом «Что за парень?».

Второй приквел «Армии мертвецов» — аниме-сериал «Армия мертвецов: Потерянный Вегас», который Снайдер разработал вместе с режиссером анимационных фильмов Джеем Оливой. Режиссер сам снимет два эпизода, а в проекте задействует почти весь актерский состав «Армии мертвецов» для озвучки персонажей.

«Потерянный Вегас» расскажет предысторию зомби-апокалипсиса в городе. «Откуда взялся этот возбудитель? Как все это произошло? Мы видим нашу команду на этих спасательных операциях. Мы видим частицы воспоминаний о том, что они делали в момент катастрофы, но на самом деле мы мало что знаем, поэтому аниме-сериал — отличный способ это выяснить», — сказал актер Джо Манганьелло.

Продюсер и жена режиссера Дебора Снайдер не исключила выход сиквелов «Армии мертвецов» в рамках развития киновселенной, но Netflix эту информацию не подтверждал.

«Армия мертвецов» вышла на Netflix 21 мая. Сюжет фильма строится вокруг группы наемников, которые пытаются ограбить казино во время вспышки зомби-вируса. Однако, помимо денег, им нужно найти причину распространения болезни.

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