Новый гендиректор МХАТа исключил показы спектаклей вроде «Чудесного грузина» с Бузовой

Новый генеральный директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман исключил показ в театре таких спектаклей, как «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заведующую литературной частью Марию Ватутину.
«Кехман сказал, что такие спектакли, как „Чудесный грузин“, не будут идти во МХАТ и в театре не будут показывать спектакли, в которых заняты приглашенные актеры. Но это возможно при условии, если они согласятся играть бесплатно», — заявила она.
В телеграм-канале главреда RT Маргариты Симоньян появилось видео, на котором Кехман снимает со стены МХАТа фотографию экс-худрука Эдуарда Боякова. «Татьяна Васильевна, смотрите, смотрите. Оп! И нет его. Люблю вас очень, спасибо вам большое за все», — говорит Кехман, по всей видимости, обращаясь к экс-худруку и бывшему директору МХАТа Татьяне Дорониной.
Кехман, работавший до этого худруком Новосибирского театра оперы и балета, был назначен гендиректором МХАТа имени Горького 27 октября. Через несколько дней свой пост покинул художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Он заявил, что ему предложил уволиться Кехман, объяснив это отношением Боякова к Дорониной. Худрук написал заявление об уходе, несмотря на пятилетний контракт. Кто займет его место, пока неизвестно.
31 октября Кехман отменил намеченный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин». В руководстве заявили, что постановку не снимают из репертуара насовсем, а переносят на неопределенный срок. Причиной такого решения назвали «плохие продажи билетов» в период коронавирусных ограничений. Бузова в ответ выложила в инстаграме скриншот с сайта МХАТа, на котором говорится, что все билеты на спектакль 2 ноября уже распроданы.