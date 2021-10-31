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МХАТ отменил спектакль с Бузовой из‑за «плохих продаж». Однако все билеты на показ уже выкупили

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:01

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман отменил намеченный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Об этом сообщается на сайте московского театра.

В заявлении руководства подчеркивается, что спектакль не снимают из репертуара насовсем, а переносят на неопределенный срок. Причиной такого решения названы «плохие продажи билетов» на постановку в период коронавирусных ограничений.

Ольга Бузова отреагировала на отмену «Чудесного грузина» в сторис в инстаграме. Она выложила скриншот, на котором видно, что все билеты на спектакль 2 ноября уже выкуплены.

© buzova86/Instagram

Владимир Кехман занял пост гендиректора МХАТа 27 октября. Ранее он был худруком Новосибирского театра оперы и балета.

Ольга Бузова играет роль певицы кабаре Бэллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Иосифа Сталина. Первый показ «Чудесного грузина» состоялся 11 июня, но в сентябре показы отменили из‑за выборов в Госдуму и повышенного внимания к спектаклю.

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