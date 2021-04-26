Татьяна Доронина вернется к руководству МХАТом имени Горького

В устав МХАТа имени Горького внесли изменения: теперь театром будут управлять директор и президент, а не художественный руководитель. Это означает, что фактическим руководителем труппы вновь станет актриса Татьяна Доронина, сообщил «Интерфакс».

Доронина сейчас является президентом МХАТа, а обязанности директора временно исполняет Олег Михайлов. По новым правилам худрука театра будет назначать директор по согласованию с Министерством культуры.

Ранее ведомство само выбирало художественного руководителя — он и становился лидером театра. Однако недавно министерство выявило в МХАТе нарушения в расходовании средств и использовании имущества, из‑за этого устав учреждения решили переписать.

Худрук МХАТа Эдуард Бояков сохранил свою должность, но ему поручили устранить нарушения и отчитаться о работе. В театре считают, что изменения не отразятся на функционировании театра, а Бояков сможет отныне заняться исключительно творческими задачами.

По словам представителей МХАТа, «ни для художественного руководителя Эдуарда Боякова, ни для его заместителя Захара Прилепина, ни для главных творческих единиц, ни для труппы, ни для административной части театра ничего не меняется».

Татьяна Доронина выступала худруком МХАТа имени Горького с 1987 по 2018 год. Ее на посту сменил Бояков. Актеры и зрители не согласились с его назначением и требовали восстановления Дорониной в качестве худрука. С этой просьбой они обратились к Владимиру Путину.