Татьяна Доронина попросила Путина «изгнать торгашей» из МХАТа имени Горького

Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой сменить руководство театра. Она пожаловалась на уничтоженный репертуар и декорации и слабый актерский состав. Текст обращения опубликовал телеграм-канал «Закулиска», его подлинность РБК подтвердили представители артистки.

«Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук (Эдуард Бояков. — Прим. ред.) останется в Театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — пишет Доронина. Она недовольна тем, что «талантливых артистов» заменили на «бездарей»: «Новые

пришедшие играют вне какой‑либо школы и несовместимы с „горьковцами“».

Она критикует нынешние постановки по пьесам Островского, Полякова, Булгакова. Она рассказала, что помещения театра сдаются «кому захочется и для чего захочется».