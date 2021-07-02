Татьяна Доронина попросила Путина «изгнать торгашей» из МХАТа имени Горького

Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой сменить руководство театра. Она пожаловалась на уничтоженный репертуар и декорации и слабый актерский состав. Текст обращения опубликовал телеграм-канал «Закулиска», его подлинность РБК подтвердили представители артистки.
«Очень хочется верить, что Вы меня услышите: срочно надо изгнать торгашей из нашего Театра. Если нынешний непрофессиональный и бездарный худрук (Эдуард Бояков. — Прим. ред.) останется в Театре в качестве руководителя — от нашего горьковского МХАТа не останется даже и воспоминаний», — пишет Доронина. Она недовольна тем, что «талантливых артистов» заменили на «бездарей»: «Новые
пришедшие играют вне какой‑либо школы и несовместимы с „горьковцами“».
Она критикует нынешние постановки по пьесам Островского, Полякова, Булгакова. Она рассказала, что помещения театра сдаются «кому захочется и для чего захочется».
В пресс-службе театра о письме не знают, передает их комментарий агентство «Москва». Там также заявили, что Доронина «не появляется в МХАТ, не видела ни одной нашей премьеры», а обращение написано специально для прессы. «Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. Мы можем только предполагать, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих корыстных интересах», — добавили представители.
Татьяна Доронина выступала худруком МХАТа имени Горького с 1987 по 2018 год. Ее на посту сменил Бояков. Актеры и зрители не согласились с его назначением и требовали восстановления Дорониной в качестве худрука. С этой просьбой они обращались к Владимиру Путину.
Татьяна Доронина вернулась к руководству МХАТом имени Горького в конце апреля. В устав театра внесли изменения: вместо художественного руководителя им управляют президент и директор.