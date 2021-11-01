Путин: в ближайшее время в России начнут использовать лекарства от коронавируса

В России создаются и в скором времени начнут применяться не только вакцины, но и лекарства от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин.

«Сегодня с коллегами, которые этим занимаются, я обсуждал эту тему», — рассказал президент на совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Он не сообщил о деталях или названиях препаратов.

При этом Путин подчеркнул, что лучшим способом защиты от заболевания являются вакцинация и ревакцинация. «Это реальное спасение от тяжелого течения болезни и летальных исходов», — добавил он.

В конце октября стало известно о другой разработке — вакцине «Спутник V» в виде спрея для носа. Создатели заявляют, что она переносится гораздо мягче обычной прививки. Они подали заявку на проведение клинических исследований препарата.

В России за последние сутки выявили 40 402 случая коронавируса. Это на 591 меньше максимального показателя, который был установлен вчера.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 245,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,4 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (8,9 млн).