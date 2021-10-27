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Производитель «Спутника V» разработал вакцину в виде спрея для носа

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:39

Фармакологическая компания «Генериум», производящая вакцину от COVID-19 «Спутник V», выпустила аналогичный препарат в новой форме — в виде спрея для носа. Об этом директор «Генериуа» Даниил Талянский сообщил ТАСС.

Назальная форма «Спутника V» переносится гораздо мягче обычной прививке, сообщили в компании. В данный момент «Генериум» подала заявку на проведение клинических исследований препарата.

По словам Талянского, спрей по эффективности «ничуть не уступает, по тем данным, которыми мы располагаем сегодня, традиционной форме вакцины». Производитель надеется зарегистрировать средство через шесть-восемь месяцев.

Иммунизация при помощи спрея проходит по той же схеме, что и у обычных вакцин — в два этапа. При этом назальный препарат, в отличие от внутримышечного, не требуется замораживать. Это, как считают создатели, поможет облегчить ее транспортировку.

«Массовое производство препарата при одобрении министерства возможно запустить уже следующим летом. Компания-партнер администрации Владимирской области принимает самое активное участие в борьбе человечества с пандемией. Она разработала первый отечественный экспресс-тест на COVID-19 и поставила на российский и зарубежные рынки уже более 100 млн доз вакцины „Спутник V“, поэтому мы болеем за успешный запуск их социально значимой разработки. Надеемся, что она принесет большую пользу людям», — сказал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев.

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