В России выявили 40 402 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 40 402 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 591 меньше максимального показателя, который был установлен вчера.
Суточный прирост СOVID-19 в Москве уменьшился с 7603 до 7103. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Крым, Свердловская область и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 554 192. За последние сутки выздоровели 23 187 человек, за все время — 7 381 726. За сутки умерли 1155 человек, за весь период — 239 693.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 245,3 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,4 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,7 млн), на четвертом — Великобритания (8,9 млн).