В России выявили 40 402 новых случая COVID-19

В России за последние сутки выявили 40 402 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 591 меньше максимального показателя, который был установлен вчера.

Суточный прирост СOVID-19 в Москве уменьшился с 7603 до 7103. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Крым, Свердловская область и Пермский край.