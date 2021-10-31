В России за последние сутки выявили 40 993 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 742 случая превышает предыдущий максимальный показатель, который был установлен вчера.
Суточный прирост СOVID-19 в Москве увеличился с 7267 до 7603. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Крым, Свердловская область и Пермский край.
Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 513 790. За последние сутки выздоровели 27 115 человек, за все время — 7 358 539. За сутки умерли 1 158 человек, за весь период — 238 538.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 245,4 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,4 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (8,9 млн).