В России за последние сутки выявили 40 993 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 742 случая превышает предыдущий максимальный показатель, который был установлен вчера.

Суточный прирост СOVID-19 в Москве увеличился с 7267 до 7603. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Крым, Свердловская область и Пермский край.