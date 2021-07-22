МХАТ отменил показы спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой. Причиной назвали выборы

Сентябрьские показы спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой не состоятся из‑за выборов в Госдуму. Дальнейшая судьба постановки неизвестна, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя худрука МХАТа Захара Прилепина.

По его словам, в канун выборов спектаклю уделяется повышенное внимание, в том числе его политическими противниками (Прилепин будет баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду»). Решение об отмене показов, заявил политик, принял худрук МХАТа Эдуард Бояков.

Прилепин также назвал неоправданными с художественной точки зрения некоторые моменты в спектакле. «Там легкий комический эффект есть в показе Ленина, Крупской. Я все это не приемлю. Я к этому строго отношусь», — сказал он, согласившись, что его претензии носят идеологический характер.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» о молодом Сталине прошла 11 июня. В июле МХАТ продлил контракт с Бузовой еще на два спектакля. Показы должны были пройти 17 и 18 сентября. Будет ли спектакль вновь показан в октябре, пока неизвестно.