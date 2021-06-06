Ольга Бузова сыграет в спектакле МХАТа имени Горького. Постановка расскажет про молодость Сталина

Ольга Бузова сыграет в постановке МХАТа имени Горького про молодого Иосифа Сталина. Какую роль получила телеведущая в спектакле «Чудесный грузин», она не уточнила.

Бузова рассказала в своем инстаграме, что в новой постановке «самого популярного театра в нашей стране» будет играть и петь. «Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ», — написала она и добавила, что счастлива получить такую возможность.

Отдельно певица поблагодарила художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и пообещала, что он «точно не пожалеет».

Подробностями о «Чудесном грузине» поделился Бояков в интервью «Российской газете». «Из невероятно острой, смешной, энергичной, глубокой пьесы о молодом Сталине мы делаем спектакль о том, как рождается тиран», — сказал он. По его словам, «мощные профессионалы» учат актеров петь на 4 и 5 голосов и «убедительно» танцевать лезгинку.

Режиссером постановки выступила Рената Сотириади. Премьера состоится 11 июня.