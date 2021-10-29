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Mastodon выпустили первый за четыре года альбом «Hushed And Grim»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:36

Американская метал-группа Mastodon выпустила новый альбом «Hushed And Grim». Он стал первой студийной работой коллектива за четыре года.

Музыканты посвятили релиз своему менеджеру Нику Джону, который скончался от рака в 2018 году. В пластинку вошли ранее вышедшие треки «Pushing the Tides», «Teardrinker» и «Sickle & Peace».

В «Hushed And Grim» смешено много разных стилей: рок, психоделика, панк, метал, альтернатива и прог-рок. Над материалом группа работала совместно с продюсером Дэвидом Боттрилом. Он ранее сотрудничал с Muse, Tool и Питером Гэбриелом.

Последний полноформальный альбом группы — «Emperor of Sand» — вышел в 2017 году. Он возглавил чарт Billboard Top Rock Albums и получил восторженные отзывы музыкальных критиков, а издание Rolling Stone даже включило его в список лучших записей года.

Этой весной Mastodon представили сингл «Forged by Neron», ставший частью саундтрека к комиксу DC — «Dark Nights: Death Metal».

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