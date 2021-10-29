Mastodon выпустили первый за четыре года альбом «Hushed And Grim»

Американская метал-группа Mastodon выпустила новый альбом «Hushed And Grim». Он стал первой студийной работой коллектива за четыре года.

Музыканты посвятили релиз своему менеджеру Нику Джону, который скончался от рака в 2018 году. В пластинку вошли ранее вышедшие треки «Pushing the Tides», «Teardrinker» и «Sickle & Peace».

В «Hushed And Grim» смешено много разных стилей: рок, психоделика, панк, метал, альтернатива и прог-рок. Над материалом группа работала совместно с продюсером Дэвидом Боттрилом. Он ранее сотрудничал с Muse, Tool и Питером Гэбриелом.