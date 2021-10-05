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Mastodon выпустили клип на сингл «Teardrinker» из будущего альбома

Виктория Шанина
Сегодня в 16:19

Американская метал-группа Mastodon представила новый трек «Teardrinker». Одновременно с релизом на ютьюб-канале музыкантов вышел клип на него.

Участники группы приходят в загадочное серое помещение и находят коробку со стеклянными шарами, каждый из которых ведет в разные вселенные. Режиссер — Лоренцо Диего Каррера.

«Teardrinker» войдет в новый альбом «Hushed and Grim». Mastodon записали его в своем родном городе — Атланте.

В трек-лист попадут 15 песен, а спродюсирует пластинку Дэвид Боттрилл. Релиз запланирован на 29 октября.

Ранее Mastodon выпустили сингл «Pushing the Tides» из будущего альбома и клип на него. Его также снял Лоренцо Диего Каррера.

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