Mastodon анонсировали новый альбом «Hushed and Grim» и поделились первым синглом с него

Вместе с анонсом музыканты выпустили сингл с предстоящей пластинки, который называется «Pushing the Tides». А еще поделились клипом на этот трек.

Американская метал-группа Mastodon объявила о выходе нового альбома «Hushed And Grim». Релиз запланирован на 29 октября.

Грядущий альбом Mastodon записали в своем родном городе — Атланте. Помимо «Pushing the Tides», в него войдут еще 14 песен. Спродюсировал пластинку Дэвид Боттрилл.

Последний полноформальный альбом группы — «Emperor of Sand» — вышел в 2017 году. Этой весной Mastodon представили сингл «Forged by Neron», ставший частью саундтрека к комиксу DC — «Dark Nights: Death Metal».