Mastodon выпустили сингл «Forged by Neron». Это саундтрек к комиксам по вселенной DC

Главная метал-группа нулевых Mastodon выпустила сингл «Forged by Neron», ставший частью саундтрека к комиксу DC — «Dark Nights: Death Metal». Послушать его можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Название песни отсылает к демону — повелителю ада Нерону, главному антагонисту серии.

«Мы очень рады, и для нас большая честь стать участниками саундтрека «Dark Nights: Death Metal»», — говорит барабанщик Mastodon Брэнн Дейлор. — Мы все с детства были поклонниками комиксов DC и вселенной Бэтмена, поэтому для нас очень важно внести что‑то свое в этот мир».