Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal»)

Эд Ширан выпустил четвертый (пятый, если считать сборник «No.6 Collaborations Project») студийный альбом «=» («Equal»). Об этом артист сообщил в инстаграме.

На нем 14 треков, включая ранее вышедшие синглы «Shivers», «Visiting Hours» и «Bad Habits». Последний возглавил музыкальные чарты Австралии, Канады и Великобритании, а также занял вторую строчку в США.

По словам Ширана, «Equal» его самый любимый альбом из тех, что он когда‑либо делал. «Спасибо всем замечательным людям, которые работали над ним вместе со мной. Надеюсь, что он понравится моим фанатам так же сильно, как и мне», — отметил музыкант.