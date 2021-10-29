перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Алматы школьники в юбках вышли на акцию протеста после суицида восьмиклассника 15:44
Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки 15:39
Mastodon выпустили первый за четыре года альбом «Hushed And Grim» 15:36
Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal») 15:00
Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии за незаконное получение доступа к гостайне 14:57
«События УрФО – URA.ru»/YouTube
Задержанный с тушей лося депутат Рашкин заявил, что вез останки в полицию. Возбуждено уголовное дело Обновлено в 14:25
Антоха MC выпустил клип на «Лилового негра» к выходу сериала «Вертинский» 14:02
Первый за 10 лет альбом Limp Bizkit выйдет 31 октября. Он получил название «Still Sucks» 13:35
Akyn Machine выпустила аудиосказку «Тайна зеленого рюкзака» с песнями группы 13:07
В России за сутки от COVID-19 скончались 1163 человека — это новый антирекорд 11:48
США обвинили шестерых россиян в создании вируса Trickbot, заразившего десятки миллионов компьютеров 11:48
В Беларуси признали «экстремистскими формированиями» телеграм-каналы Nexta и Luxta 11:39
В московском метро открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус 10:55
Глава Петербурга пригрозил ИА «Панорама» обращением в полицию из‑за фейка о росте цен на проезд 10:49
Бенедикт Камбербатч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Александра Литвиненко 10:27
Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» к срокам от 5 до 14 лет колонии 9:45
spbpetersburg/VK
Петербуржец, повесивший свой портрет в Эрмитаже, написал директору музея письмо с извинениями 9:38
На бывшего главу Нью-Йорка подали иск о харассменте. Ранее он покинул пост из‑за секс-скандала 9:03
Во Франции арестовали конспиролога Реми Дайе. Его подозревают в попытке госпереворота 1:47
Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре и продал ее за 4 млн рублей 0:59
Отключить рекламу

Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal»)

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:00

Эд Ширан выпустил четвертый (пятый, если считать сборник «No.6 Collaborations Project») студийный альбом «=» («Equal»). Об этом артист сообщил в инстаграме.

На нем 14 треков, включая ранее вышедшие синглы «Shivers», «Visiting Hours» и «Bad Habits». Последний возглавил музыкальные чарты Австралии, Канады и Великобритании, а также занял вторую строчку в США.

По словам Ширана, «Equal» его самый любимый альбом из тех, что он когда‑либо делал. «Спасибо всем замечательным людям, которые работали над ним вместе со мной. Надеюсь, что он понравится моим фанатам так же сильно, как и мне», — отметил музыкант.

«=» («Equal») — это первый релиз музыканта в серии альбомов-символов за четыре года после знаковой пластинки «÷» («Divide»).

«Сердце Ширана настолько открыто на его новом альбоме, что вы практически можете видеть, как оно бьется. Извиняясь за свое периодическое пренебрежение („Love in Slow Motion“) или оплакивая любимого наставника („Visiting Hours“), Ширан глубоко проникает в душу с помощью текстов, которые представляют собой откровенный рассказ», — пишет газета USA Today.

Релиз «Divide» состоялся 3 марта 2017 года. По данным Международной федерации фонографической индустрии, альбом был продан тиражом в 6,1 млн копий, став мировым бестселлером. В 2017 году «Divide» набрал 3,1 млрд стримов по всему миру и превзошел «More Life» Дрейка, «Damn.» Кендрика Ламара и «Starboy» The Weeknd.

Сборник Ширана «No.6 Collaborations Project» вышел в 2019 году. Все композиции из этой пластинки — коллаборации с другими музыкантами, среди которых Эминем, Бруно Марс, Янг Таг, Карди Би, Джастин Бибер и другие.

Пластинка возглавила чарты по всему миру и получила платиновый статус во многих странах, включая США и Великобританию.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
рок
«Лучшие хиты Nautilus Pompilius»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока

Другие материалы по темам

Теги
USA Today
Люди
Эд Ширан
Эйбeл Тесфайе
Эминем
Бруно Марс
Джастин Бибер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить