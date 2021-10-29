Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal»)

Эд Ширан выпустил четвертый (пятый, если считать сборник «No.6 Collaborations Project») студийный альбом «=» («Equal»). Об этом артист сообщил в инстаграме.
На нем 14 треков, включая ранее вышедшие синглы «Shivers», «Visiting Hours» и «Bad Habits». Последний возглавил музыкальные чарты Австралии, Канады и Великобритании, а также занял вторую строчку в США.
По словам Ширана, «Equal» его самый любимый альбом из тех, что он когда‑либо делал. «Спасибо всем замечательным людям, которые работали над ним вместе со мной. Надеюсь, что он понравится моим фанатам так же сильно, как и мне», — отметил музыкант.
«=» («Equal») — это первый релиз музыканта в серии альбомов-символов за четыре года после знаковой пластинки «÷» («Divide»).
«Сердце Ширана настолько открыто на его новом альбоме, что вы практически можете видеть, как оно бьется. Извиняясь за свое периодическое пренебрежение („Love in Slow Motion“) или оплакивая любимого наставника („Visiting Hours“), Ширан глубоко проникает в душу с помощью текстов, которые представляют собой откровенный рассказ», — пишет газета USA Today.
Релиз «Divide» состоялся 3 марта 2017 года. По данным Международной федерации фонографической индустрии, альбом был продан тиражом в 6,1 млн копий, став мировым бестселлером. В 2017 году «Divide» набрал 3,1 млрд стримов по всему миру и превзошел «More Life» Дрейка, «Damn.» Кендрика Ламара и «Starboy» The Weeknd.
Сборник Ширана «No.6 Collaborations Project» вышел в 2019 году. Все композиции из этой пластинки — коллаборации с другими музыкантами, среди которых Эминем, Бруно Марс, Янг Таг, Карди Би, Джастин Бибер и другие.
Пластинка возглавила чарты по всему миру и получила платиновый статус во многих странах, включая США и Великобританию.