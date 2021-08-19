Эд Ширан выпустил лиричный трек «Visiting Hours» и анонсировал дату выхода нового альбома

Майкл Гудински — одна из ключевых фигур австралийской музыкальной индустрии. В начале 70-х он основал звукозаписывающую компанию Mushroom Records, которая выпускала релизы Мадонны, Кайли Миноуг, ABBA и Muse. Гудински награжден орденом Австралии «За выдающийся вклад в развитие музыки и шоу-бизнеса».

Эд Ширан выпустил лиричный трек «Visiting Hours». Композиция посвящена австралийскому музыкальному предпринимателю Майклу Гудински, который ушел из жизни в марте этого года, сообщили « Афише Daily » представители музыканта.

24 марта прошел концерт памяти бизнесмена, на котором Эд Ширан выступил вместе с Кайли Миноуг — они спели ее ранний хит «The Loco-Motion», исполнив давнее желание Гудински. На том же концерте певец впервые исполнил «Visiting Hours» и рассказал, что Гудински был для него почти как отец. Он даже сделал татуировку в память о Майкле.

«Visiting Hours» войдет в новый альбом Эда Ширана «=» («Equals»). Пластинка выйдет 29 октября — этой информацией певец поделился в своем инстаграме.

Последний альбом Ширана «No.6 Collaborations Project» вышел в 2019 году. Все композиции из этой пластинки — коллаборации с другими музыкантами, среди которых Эминем, Бруно Марс, Янг Таг, Карди Би, Джастин Бибер и другие.

Пластинка возглавила чарты по всему миру и получила платиновый статус во многих странах, включая США и Великобританию.