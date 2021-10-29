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Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Александра Литвиненко

Денис Ламехов
Сегодня в 10:27

Британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в сериале «Лондонград». Проект выпустит HBO. Об этом сообщает Variety.

В основу сюжета ляжет книга британского журналиста-расследователя, экс-офицера полиции Алана Коуэлла «The Terminal Spy» (англ. — «Последний шпион»). Она рассказывает об отравлении Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Автором сценария выступит Дэвид Скарпа («Последний замок», «День, когда Земля остановилась»), а режиссером станет Брайан Фогель, получивший «Оскар» за документальную картину «Икар» о допинге в российском спорте.

Дата выхода ленты пока неизвестна.

30 сентября стало известно о готовящемся выпуске другого сериала, посвященного судьбе Литвиненко. В нем роль офицера исполнит британский актер Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Благие знамения»). Картина выйдет на британском канале ITV, о дате выпуска на данный момент также не сообщается.

Александр Литвиненко погиб в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления полонием-210 — через 6 лет после того, как получил убежище в Великобритании. Скотленд-Ярд считает Россию причастной к убийству экс-сотрудника ФСБ.

В сентябре 2021 года Европейский суд по правам человека возложил на Россию ответственность за смерть Литвиненко. Его вдове обязали выплатить 100 тыс. евро.

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