В Хакасии приостановят работу общественного транспорта и введут комендантский час в нерабочие дни

«Я прошу всех вдуматься, осознать наши общие задачи на ближайшие десять дней. Их две. Первая — реально разорвать цепочки распространения инфекции. Вторая — сформировать коллективный иммунитет. Эти две задачи нам нужно решить в первую очередь, чтобы выйти из критической ситуации. Всем вместе».

Валентин Коновалов