В Хакасии приостановят работу общественного транспорта и введут комендантский час в нерабочие дни

Власти Хакасии приняли решение ввести комендантский час для всех с 22.00 до 6.00, а также приостановить работу общественного транспорта в Абакане, Черногорске и Саяногорске с 28 октября по 7 ноября включительно. Об этом рассказал глава республики Валентин Коновалов.
В этот период:
- не менее 50% сотрудников, чья деятельность не может быть прекращена, должны перейти на удаленку;
- образовательные учреждения уходят на каникулы;
- работа торговли, общепита и сфер услуг ограничивается, исключение — аптеки и предприятия торговли первой необходимости;
- рестораны и кафе смогут работать только навынос;
- водители такси смогут работать только при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесенном не более полугода назад заболевании;
- граждане старше 60 лет должны находиться на самоизоляции по месту проживания.
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Коновалов отметил, что введение ограничений связано со сложной ситуацией с коронавирусом в республике. По его словам, в течение последней недели число госпитализированных пациентов значительно превышает число выписавшихся. 26 октября в Хакасии выявили 185 случаев заражения, выздоровели 9 человек, умерли — 11.
20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в Петербурге — с 30 октября по 7 ноября.