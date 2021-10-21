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В Подмосковье введут новые ограничения из‑за ковида. Нерабочие дни — с 28 октября по 7 ноября

Виктория Шанина
Сегодня в 12:39

Власти Подмосковья вслед за Москвой объявили о введении новых коронавирусных ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев.

Нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа магазинов, торговых центров, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, стоматологии и других мест общественного пользования. Школы и спортивные секции введут дополнительные каникулы.

С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет.

Ранее о новых коронавирусных ограничениях объявили власти Москвы. Нерабочие дни также продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Новые меры в столице:


  • закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые продают товары первой необходимости;
  • рестораны и кафе будут работать только на доставку;
  • приостановят работу предприятия, оказывающие бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, а также кинотеатры, концертные залы, цирки. Театры и музеи можно посещать по QR-кодам;
  • приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы»;
  • запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий;
  • с 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет, социальные карты будут заблокированы.

В период с 30 октября по 7 ноября включительно
в школах и детских садах России объявят каникулы.

Накануне Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Президент также поддержал идею назначить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября. Каких именно, пока не сообщается.

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