Власти Подмосковья вслед за Москвой объявили о введении новых коронавирусных ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев.
Нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа магазинов, торговых центров, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, стоматологии и других мест общественного пользования. Школы и спортивные секции введут дополнительные каникулы.
С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет.
Ранее о новых коронавирусных ограничениях объявили власти Москвы. Нерабочие дни также продлятся с 28 октября по 7 ноября.
Новые меры в столице:
- закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые продают товары первой необходимости;
- рестораны и кафе будут работать только на доставку;
- приостановят работу предприятия, оказывающие бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, а также кинотеатры, концертные залы, цирки. Театры и музеи можно посещать по QR-кодам;
- приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы»;
- запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий;
- с 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет, социальные карты будут заблокированы.
В период с 30 октября по 7 ноября включительно
в школах и детских садах России объявят каникулы.
Накануне Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Президент также поддержал идею назначить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября. Каких именно, пока не сообщается.