Власти Подмосковья вслед за Москвой объявили о введении новых коронавирусных ограничений. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев.

Нерабочие дни в регионе продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа магазинов, торговых центров, салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, стоматологии и других мест общественного пользования. Школы и спортивные секции введут дополнительные каникулы.

С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет.

Ранее о новых коронавирусных ограничениях объявили власти Москвы. Нерабочие дни также продлятся с 28 октября по 7 ноября.

Новые меры в столице:

закрываются все непродовольственные магазины, кроме аптек и тех, которые продают товары первой необходимости;

рестораны и кафе будут работать только на доставку;

приостановят работу предприятия, оказывающие бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, а также кинотеатры, концертные залы, цирки. Театры и музеи можно посещать по QR-кодам;

приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы»;

запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий;

с 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд для непривитых и непереболевших людей старше 60 лет, социальные карты будут заблокированы.

В период с 30 октября по 7 ноября включительно

в школах и детских садах России объявят каникулы.

Накануне Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Президент также поддержал идею назначить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября. Каких именно, пока не сообщается.