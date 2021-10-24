В Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения. Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города.

В этот период:

Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на удаленку, такую же рекомендацию получили частные заведения;

Заселиться в гостиницу или дом отдыха можно будет только по QR-коду или справке о медотводе;

Рестораны и кафе смогут работать только навынос;

Запрещается работа салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов, библиотек, выставок, кинотеатров, цирков, концертных залов;

Приостанавливается предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов госвласти и государственных учреждений;

Запрещается проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий;

Театры и музеи могут пускать посетителей по QR-кодам или справкам о медотводе.

21 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с с 28 октября по 7 ноября.