В Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября

С 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся новые коронавирусные ограничения. Соответствующее решение принял губернатор Александр Беглов, сообщается на сайте администрации города.
В этот период:
- Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на удаленку, такую же рекомендацию получили частные заведения;
- Заселиться в гостиницу или дом отдыха можно будет только по QR-коду или справке о медотводе;
- Рестораны и кафе смогут работать только навынос;
- Запрещается работа салонов красоты, фитнес-центров, непродовольственных магазинов, библиотек, выставок, кинотеатров, цирков, концертных залов;
- Приостанавливается предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов госвласти и государственных учреждений;
- Запрещается проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий;
- Театры и музеи могут пускать посетителей по QR-кодам или справкам о медотводе.
21 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В Москве и Подмосковье объявили локдаун с с 28 октября по 7 ноября.