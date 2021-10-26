Москалькова похвалила программиста, передавшего видео с пытками заключенных

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает проявлением смелости действия бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, который предоставил проекту Gulagu.net архив ФСИН с кадрами пыток заключенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции «Вести ФМ».

Она отметила, что Савельева нужно найти, чтобы провести расследование, используя его в качестве свидетеля.

«Он может обладать той информацией, которая будет полезна для глубокого, всестороннего, объективного наказания виновных. Человек, который проявил смелость в том, чтобы противостоять вот этому уродливому явлению», — добавила Москалькова.

23 октября МВД России объявило программиста в федеральный розыск. В базе ведомства уточняется, что Савельев разыскивается по статье УК. В рамках какого дела ведется розыск, неизвестно.

6 октября Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале новые кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. В видео показаны четыре случая насилия. В одном из них сотрудник спецназа ФСИН бьет заключенного и угрожает ему изнасилованием.

По словам основателя проекта Владимира Осечкина, «секретный архив» передал им программист, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН. Объем архива, сообщают в Gulagu.net, 40 гигабайт. Материалы продолжат публиковать постепенно.

На основе публикации портала СК завел семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным в тюремной больнице.

16 октября Савельев попросил политического убежища во Франции. При помощи сотрудников Комитета против пыток Сергей покинул Россию, затем через Беларусь попал в Северную Африку, а после прилетел в Париж.