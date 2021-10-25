Слава КПСС выпустил альбом в поддержку Юрия Хованского

Рэпер Слава КПСС выпустил альбом «Freehova» в поддержку блогера Юрия Хованского, который на данный момент находится в СИЗО. Релиз пластинки состоялся 21 октября.

В песнях с альбома «Freehova» есть мат, поэтому мы не можем его опубликовать — по требованию Роскомнадзора. Ищите пластинку на всех популярных стриминговых сервисах.

«Freehova» вышел в рамках нового проекта рэпера «Воровская лапа». На альбоме 9 треков, 8 из которых записаны при участии разных альтер эго музыканта. Среди них депрессивный Бутер Бродский, андеграундный Валентин Дядька и баттловый Гнойный.

Рэпер пообещал, что все средства с прослушиваний пластинки на стримингах пойдут на «адвокатов Юрию».

Хованского задержали в его квартире 9 июня по обвинению в оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова. Он признал вину, однако только в исполнении песни про «Норд-Ост», а не в ее распространении.

Изначально суд арестовал блогера на два месяца, но позже продлил его арест до 8 ноября. В настоящее время Хованский находится в СИЗО уже более четырех месяцев. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.